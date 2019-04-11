شاهد: ممثل يعود إلى باب الحارة بعد غيابه عن الأجزاء الأخيرة

عاد الفنان علاء قاسم إلى مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة 10" بشخصية فادي التي اشتهر بها خلال الموسم الرابع والخامس من العمل.

واعتبر القائمين على العمل، عودة الشخصية للجزء الجديد مع هيكلة جديدة لها أنها تواكب التغيرات الجذرية التي طالت العمل، وقد أكد قاسم أن ملامح شخصيته مختلفة تماماً عن السابق .

من جهته قال الفنان قاسم: "الإعلام يحاكم أعمال البيئة الشامية أكثر من باقي الأعمال وأحترم رأي الصحافة ولكن لو لم يكن هناك جديد في مسلسل باب الحارة لما كان هناك استمرارية للعمل وأجزاء جديدة منه".

ويخوض الفنان علاء قاسم السباق الرمضاني عبر ثلاث أعمال درامية بالإضافة إلى مسلسل باب الحارة 10 وهي : ” عطر الشام 4 ، الحلاج وممالك النار".