تردد قناة الشروق 2019 لتغطية أهم الأحداث الجارية في السودان والجزائر

يبحث كثير من مواطني السودان في هذه الأيام، عن تردد القنوات السودانية، وبالتحديد تردد قناة الشروق التي بدأت تغطية واسعة للأحداث الجارية في البلاد، والانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المعزول عمر البشير .

قناة سودان بكرة ما زالت تخضع للبث الاخباري، حيث تكتفي بوضع صور ولوجو القناة الفقط، وتلمح القناة الى افتتاحها قريبا جدا خاصة مع تسارع الاحداث فى السودان، خاصة في الأشهر الأخيرة، وغير من الأحداث والتطورات في العالم العربي بشكل عام.

وكشفت بعض المصادر الاعلامية أن محتوى القناة اخبارى فقط، وذلك من خلال شكل لوجو القناة، ومن المنتظر أن تحظى القناة بشعبية كبيرة جدا بين القنوات الإخبارية السودانية.

وتشهد السودان منذ أشهر احتجاجات واسعة ومظاهرات مطالبة باسقاط النظام، سقد على اثرها العديد من الضحايا والاصابات في صفوت الشرطة والمواطنين على حدٍ سواء.

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تردد قناة الشروق:

نايل سات 12687 V

عرب سات 12523 رأسي / 11350 أفقي/ 12722 رأسي