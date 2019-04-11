فيديو: حقيقة زواج "ام زكي" في باب الحارة الجزء العاشر

كشفت الفنانة السورية هدى شعراوي التي تؤدي شخصية أم زكي "داية الحارة"، عن مفاجأة تتعلق بالشخصية خلال الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة.

وقالت الفنانة عشراوي: "الجمهور نسي اسمي والكل يناديني أم زكي.. وفي هذا الجزء من باب الحارة سيزوجونني من شخصية جديدة اسمها أبو معروف".

واعتبرت شعراوي، أنّه خلال 9 أجزاء من العمل لم يكن موضوع الزّواج مطروحاً، لتدخل في الجزء العاشر القفص الذهبي؛ إنّما بتفاصيل مغايرة ولطيفة، لتكون زوجة ثانية لشخصية "أبو معروف" ما سيغير حياتها تماماً.

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وتضم قائمة الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة ممثلين شاركوا في النسخة الأصلية من العمل منهم محمد الشماط وعادل علي وأمية ملص وعلي كريّم وزهير عبد الكريم.

وغادر العمل ممثلين كان لهم أدوار أساسية في الأجزاء السابقة منهم عباس النوري الذي أدى دور “أبو عصام” في المسلسل، والفنان رضوان عقيلي.

يذكر أن مسلسل باب الحارة من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب، وسيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

ويستمر تصوير الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة في أحياء دمشق وسط تسريب لبعض المعلومات عن أحداثه في هذا الجزء، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من كواليس تصوير باب الحارة بجزئه العاشر في أحد فنادق دمشق القديمة.