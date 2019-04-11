شارك وفد من ادارة الفتوى والتشريع في اعمال الدورة الـ 58 للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعني بالتجارة الالكترونية والتي تعقد أعمالها خلال الفترة من الـ 8 وحتى ال12 من ابريل الجاري.

فور نشرها: اسماء المقبولين بالفتوى والتشريع في الكويت هنـــا

وقال رئيس الوفد الكويتي المستشار عبد الله الجويسري إن اجتماعات اللجنة ناقشت المسائل القانونية المتعلقة بادارة الهوية وخدمات توفير الثقة والاعتراف القانوني بشان ادارة الهوية عبر الحدود وخدمات توفير الثقة.

واضاف أن ثمة توصيات ستصدر في نهاية الدورة من شانها المساهمة في تطوير القانون النموذجي بالتجارة الالكترونية حيث تتطلع ادارة الفتوى والتشريع الكويتية إلى المشاركة في الدورة المقبلة والمزمع انعقادها في فيينا على ان يتم النظر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين في التوصيات التي ستتم مناقشتها.

وذكر ان الاجتماع تطرق للجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية حيث اتفق الفريق العامل على ان اعماله المقبلة بشان ادارة الهوية وخدمات توفير الثقة يجب ان تقتصر على استخدام نظم ادارة الهوية لاغراض تجارية. وفق وكالة الانباء الكويتية (كونا)