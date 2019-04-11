مصر: القبض على شابين بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها

كشفت أجهزة الأمن المصرية لغز العثور على جثة طفلة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات، غارقة في دمائها في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة كرداسة بالقاهرة.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى“أميرة.أ“، وتم التبيلغ عن اختفائها منذ 3 أيام من قبل أسرتها، ليتم جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية.

وتبين أن الجريمة قام بها طالبان في العقد الثاني من عمرهما، حيث قاما باستدراج الطفلة أثناء عودتها من درس خصوصي، وتم الاعتداء عليها جنسيًا باغتصابها، وحينما حاولت الصراخ والاستغاثة تم قتلها.

واعترف المتهمان عقب القبض عليهما بتفاصيل الجريمة، حيث تعديا على المجني عليها باستخدام آلة حادة وضربها على الرأس حتى سقطت جثة غارقة في الدماء. وفق "ارم نيوز"

يذكر أن الواقعة بدأت ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة، يفيد بالعثور على جثة طفلة، معتدى عليها، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، ويتم تشكيل فريق أمني للبحث.