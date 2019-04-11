بعد غيابها عدة اعوام.. يسرا تعود للسينما في هذا العمل

قررت الفنانة المصرية يسرا العودة للسينما، بعد غياب لأكثر من 7 أعوام، وذلك من خلال تعاقدها على الانضمام لفريق عمل فيلم جديد لمواطنها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

وتعاقدت الفنانة المصرية خلال الساعات الماضية على بطولة فيلم ”صاحب المقام“، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الشهر المقبل.

ونشرت بعض الصفحات والمواقع الفنية، صورة للفنانة يسرا تجمعها بالمنتج أحمد السبكي، ومحمد العدل عقب التوقيع على عقود العمل. وفق موقع "ارم نيوز"

ويعد الفيلم المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل، بمثابة عودة يسرا للسينما، بعد أن شاركت في فيلم ”جيم أوفر“ إنتاج عام 2012 مع مواطنتها الفنانة مي عز الدين.

يشار إلى أن فيلم ”صاحب المقام“، هو التجربة الثالثة للصحفي إبراهيم عيسى، بعد فيلمي "مولانا" عام 2016 بطولة عمرو سعد وريهام حجاج ودرة وأحمد مجدي وبيومي فؤاد، وفيلم "الضيف".