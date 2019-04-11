تراند اليوم : فيديو رنا هويدي مع خالد يوسف +18 مقطع فيديو منى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

اعتلى في هذا الشهر هاشتاج فيديو رنا هويدي وخالد يوسف ومني فاروق وشيماء الحاج في جمهورية مصر العربية الموقع التواصلية الإجتماعية والتدوينات الزرقاء “تويتر” تلاه تداول رواد الموقع لمقطع فيديو رنا وهويدي خالد يوسف مني فاروق شيماء الحاج والذي يظهر فيه خالد يوسف وهو يمارس الجنس مع مني فاروق وشيماء الحاج، وهذا الامر اثار استهجان الكثير من الأفراد في داخل مصر وخارجها، وهو ما ساعد في ارتقاء الهشتاج الجديد إلى أعلى مستوى له، وهنا عبر موقع “الخليج 365” كان من الضروري موافاتكم بتفاصيل أكثر فيما يلي.

شاهد فيديو رنا هويدي وخالد يوسف ومني فاروق وشيماء الحاج

البداية لهذه القصة عندما ظهر خالد يوسف مع مني فاروق وشيماء الحاج وهم يرقصون ومن ثم يمارسون أعمالاً إباحية لينتشر الفيديو على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وأمام هذا كله ورغم ما يفعله كان خالد يوسف بدا على مني فاروق وشيماء الحاج الانسجام التام والاستمتاع بممارسة الجنس.

الجدر ذكره أن هذا الفيديو أغضب عدد كبير من الناشطين وقاموا بتدوين الهاشتاج الذي أوفدناه لكم في البداية، متداولين لمقطع الفيديو وصور “خالد يوسف ورنا هويدي وشيماء الحاج ومني فارق”، وقد طالب البعض منهم بمحاسبتهم وايفادهم للسجن ، فيما أكد عدد آخر على أهمية إعادة النظر في هذه القضية.

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