حقيقة وفاة الشيخ وسيم يوسف بشكل مفاجئ

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، اليوم الاربعاء أنباء عن وفاة الداعية والشيخ الاماراتي وسيم يوسف بسبب حادث سير وقع في أبو ظبي.

لكن سرعان ما انكشف زيف هذه الأنباء حيث نشر الشيخ وسيم يوسف تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليرد بشكل غير مباشر على أنباء الوفاة التي لاحقته خلال الأيام الماضية.

ونشر الداعية وسيم يوسف عبر حسابه على (تويتر) صورة للفريق خليفة حفتر الذي يقود قوات شرق ليبيا خلال الصلاة وعلق عليها:" اللهم انصرهم على من ظلمهم .. ودمر بلادهم".

كما نشر الشيخ وسيم يوسف مقطع فيديو واستشهد من خلاله بحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) وفي رواية (كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ).

والشيخ وسيم يوسف هو داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن، يبلغ من العمر 36 عاما له العديد من الدروس والمواعظ وأثار الجدل بعد طعنه في صحيح البخاري.