هكذا ظهرت أيتن عامر على شاطئ الإسكندرية

نشرت الفنانة المصرية أيتن عامر صورة لها على صفحتها الخاصة على انستغرام على شاطئ بحر اسكندرية تخطت مئات التعليقات التي تشيد بجمالها.

وأرفقت "أيتن" تعليقًا على الصورة: "يا ناس يا هو لما إسكندر حكم على الدنيا ودبّر، شاف المداين وأتخير إسكندرية وسماها، أما احنا يا إسكندرانية طالعين جميعاً مزاجية، طبيعة في الطين والمية متركبة تحت سماها".

وتشارك أيتن عامر في السباق الرمضاني من خلال مسلسل طلقة حظ، وسيشاركها البطولة مصطفى خاطر وهبة مجدي.





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وعلق أحد المتابعين قائلًا: "أحلى إسكندرانية دي ولا إيه، ربنا يسعدك ويباركلك يا أيتن".

وأضاف آخر متغزلًا بها:" انتي اللي أيس كريم بالفانيليا وربنا".

وتابعت أخرى:" أحلى إسكندرانية في مصر أنا بحب ضحكتك دي ياتوتا ربنا يوفقك يارب ويسعدك ويحققلك كل اللي بتتمنيه"، بحسب "هن".