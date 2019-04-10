تراند اليوم : حنان شوقي تهاجم خالد يوسف بواقعة الفيديوهات الجنسية .. وهذا ما قالته

بعد انتشار الفيديوهات الإباحية للمخرج المعروف خالد يوسف، التي تم تداولها الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها البعض إهانة كبيرة لسمعة الفن والفنانين، وفتحت باب التحرشات الجنسية التي يتعرض لها الفنانات الشابات الصغيرات المغمورات من قبل مخرج كبير مثل خالد يوسف، خرجت الفنانة حنان شوقي بتصريح ناري ضد خالد يوسف.

وفي التصريح، قالت شوقي أنها غاضبة بشدة جراء ما سمعته عن قضية يوسف ووجهت له انتقادات لاذعة، ودعته أن يتق الله حتى يرى خيرا وأمانا في المجتمع.

ونفت شوقي تماما تعرضها في بداية مسيرتها الفنية أن تكون تعرضت لمثل هذه المساومات وأكدت أن الوقت التي ظهرت فيه لم يكن فيه إنسان بهذه الفجاجة، وأنها دائما تحترم إنسانيتها.

وأبدت سخطها تماما بسبب ربط أحداث يوسف بالتعديلات الدستورية، وأنها ترى أن مصر أكبر من خالد يوسف وقضبته المهينة.