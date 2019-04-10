تراند اليوم : اسماء المقبولين في الامتحان العمارة الموحد:اسماء طلاب امتحان العمارة الموحد

الخليج 365 -سوريا
اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم في الجمهورية العربية السورية عن اسماء الطلاب المتقدمين امتحان العمارة الموحد .دورة نيسان لعام 2019
|الرقم الامتحاني
|اسم الطالب
|اسم الجامعة
|اسم البلد
|4000
|ايناس محمد عداس
|عين شمس
|مصر
|4001
|باسل يوسف كيالي
|عمان الاهلية الخاصة
|الاردن
|4002
|زهراحمدفؤاد كاله
|جوكر اوفا
|تركيا
|4003
|زينه مجدي الدين الاناسي
|العلوم التكنولوجيا الادرنية
|الاردن
|4004
|عماد محمد نبيل الشريف
|العلوم التطبيقية الخاصة
|الاردن
|4005
|عبد العزيز محمد فاتح الحايك
|حلوان
|مصر
|4006
|عبد الله صهيب حافظ
|عمان الاهلية الخاصة
|الادرن
|4007
|غيث محمد موفق كيلاني
|مصر للعلوم والتكنولوجيا
|مصر
|4008
|محمد امير محمد امين خماش
|ليمكو كوينج للتكنولوجيا الابداعية
|ماليزيا
|4009
|يارا يوسف زين الدين
|فيلادلفيا
|الاردن
|4010
|يامن بشار طحان
|عمان الاهلية الخاصة
|الاردن