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تراند اليوم : اسماء المقبولين في الامتحان العمارة الموحد:اسماء طلاب امتحان العمارة الموحد

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الخليج 365 -سوريا

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم في الجمهورية العربية السورية عن اسماء الطلاب المتقدمين امتحان العمارة الموحد .دورة نيسان لعام 2019

الرقم الامتحاني اسم الطالب اسم الجامعة اسم البلد
4000 ايناس محمد عداس عين شمس مصر
4001 باسل يوسف كيالي عمان الاهلية الخاصة الاردن
4002 زهراحمدفؤاد كاله جوكر اوفا تركيا
4003 زينه مجدي الدين الاناسي العلوم التكنولوجيا الادرنية الاردن
4004 عماد محمد نبيل الشريف العلوم التطبيقية الخاصة الاردن
4005 عبد العزيز محمد فاتح الحايك حلوان مصر
4006 عبد الله صهيب حافظ عمان الاهلية الخاصة الادرن
4007 غيث محمد موفق كيلاني مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر
4008 محمد امير محمد امين خماش ليمكو كوينج للتكنولوجيا الابداعية ماليزيا
4009 يارا يوسف زين الدين فيلادلفيا الاردن
4010 يامن بشار طحان عمان الاهلية الخاصة الاردن
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