TIMSS_KSA | تطبيق الاختبارات الدولية 2019 بإشراف المركز الوطني للقياس

TIMSS_KSA هو تطبيق اختبارات يعمل على قياس نسبة الاتجاهات العالمية في تحصيل العلوم والرياضيات، حيث يعتبر اختبار TIMSS هو احد المعايير الدولية التي يعمل المركز الوطني للقياس، وهيئة تقويم التعليم والتكنولوجيا بالمملكة العربية اختباراتهو تطبيق اختبارات يعمل على قياس نسبة الاتجاهات العالمية في تحصيل العلوم والرياضيات، حيث يعتبر اختبار TIMSS هو احد المعايير الدولية التي يعمل المركز الوطني للقياس، وهيئة تقويم التعليم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية ، على تطبيق اختبار TIMSS الدولي على طلاب المدارس بالاشتراك مع المنظمات الدولية، حيث يستهدف الاختبار الدولي TIMSS طلاب المدارس في الصف الرابع الابتدائي والثاني والمتوسط، وقد شارك الطلاب بنسبة كبيرة في اختبار TIMSS_KSA وقد بلغت النسبة نحو 98.63% ويأتي هذا بتفهم كبير من الطلاب وأولياء الأمور لاجراء الاختبار الدولي TIMSS والذي يأتي بأهمية كبيرة لتطوير العملية التعليمية في السعودية، والتي تسير نحو درب رؤية المملكة لعام 2030، حيث كانت هناك جهودا كبيرة لسريان اختبارات تطبيق TIMSS_KSA في مسارها الصحيح.

حيث اعلن المركز الوطني للقياس عن الانتهاء من اختبارات تطبيق TIMSS_2019# في السعودية، حيث بلغت نسبة المشاركة 98% وبمشاركة 36 من ادارات التعليم المختلفة بالمملكة، وعدد 76 مدينة وعينة طلابية مكونة من 1257 طالب، وذلك لطلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني والمتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم.

تطبيق اختبارات TIMSS_KSA

غرد العديد عبر باستخدام هاشتاج TIMSS_KSA والذي يحمل اسم تطبيق الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم، والي يدور حول اختبار TIMSS ومدى أهميته في تطوير العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، والذي صعد إلى الترند في فترة وجيزة، والذي يبرز أهميته للكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

← آخر خبر: