إدخال رقم البطاقة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الثلاثاء 9 أبريل

أصدرت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019، بالاضافة إلى رسائل SMS يتم إرسالها عبر الجوال، لكافة المحافظات السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه أصبح بإمكان مشتركي سيريتل و إم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف، لمشتركي شبكة "سوريا تل".

سحب معرض دمشق الدولي، هو احتفال يجري اسبوعيًا كل يوم ثلاثاء؛ للاعلان عن ارقام البطاقات الرابحة في سحب اليانصيب السنوي الذي تجريه المؤسسة كل عام.

يشار إلى أنه تم الإعلان اليوم عن نتائج يانصيب 2019 الإصدار الخامس، وهي متوفرة الان في موقع وكالة سوا الاخبارية، اضافة إلى فيديو الحلقة التي تم خلالها الاعلان عن نتائج معرض دمشق الدولي.