تردد قناة الاماكن دراما 2019 الجديد نايل سات عربسات لجمهور الأردن

تعتبر قناة الأماكن دراما من أهم القنوات الدرامية الخليجية التي ظهرت عبر القمر الصناعي النايل سات، والقمر الصناعي العرب سات، لأنها تشبع رغبات وميول محبي وعشاق الدراما البدوية الخليجية، بمجموعة متميزة من المسلسلات العربية.

وتهتم قناة الأماكن دراما بعرض الموروث الثقافي العربي لتطبع به الشعوب العربية، فقناة الأماكن دراما من أكثر القنوات الدرامية العربية التي أصبحت ذات شعبية كبيرة في المنطقة العربية.

واستطاعت قناة الأماكن دراما في وقت قصير أن تكون جماهيرية عربية كبيرة، وذلك من خلال عرضها مسلسلات خليجية وسورية مميزة.

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بالإضافة لعرض مجموعة من البرامج الحوارية، المميزة ممن خلال لقاءات مع كبار نجوم الفن في الوطن العربي، لعرض أهم أعمالهم ومشوارهم الفني، لذا أصبحت قناة الأماكن دراما من أهم وابرز القنوات الدرامية التي يبحث الكثيرون عن ترددها، لضمها للقنوات المفضلة لديهم.

التردد: نايل سات 10757 أو 10795عمودي