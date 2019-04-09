جدول إمتحانات نهاية العام لطلاب الصف الأول الثانوي “الإمتحان الإلكتروني”

وزارة التربية والتعليم قررت إدخال نظام التكنولوجيا في التعليم فقد إتخذت أولى خطواتها نحو تحقيق هذا النظام ألا وهو الإعتماد على التابلت في عملية التعليم بدلاً من الكتاب المدرسي ليس فقد في أيام الدراسة بل وأيضاً في أيام الإمتحانات كذلك فقد قرر وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” الإستمرار في عملية عقد الإمتحانات من خلال التابلت خصوصاً وبعد أن واجه الطلاب مشاكل عديدة في الإمتحان الذي عقد سابقاً من خلال التابلت، فيما أوضح وزير التربية والتعليم بأنه تمت معالجة هذه المشكلات وبأمل ألا تواجه الطلاب أية مشاكل أخرى.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق استبيان لطلاب الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة لاستطلاع أرائهم حول تجربة الامتحانات الالكترونية والعمل على حل المشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية وذلك عبر رابط يمكنك الولوج إليه من هنا.

فقد عبر الوزير ببعض الكلمات خلال مؤتمر صحفي قائلاً:

طلاب الصف الأول الثانوي “أبطال” وهم الجانب المضيء في “تجربة مارس”.

كما قال أيضاً:

لا ينبغي إختزال عملية تطوير التعليم في التابلت أو الشبكات بالمدارس بل هي”أدوات مساعدة”.

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كما أكد أن إمتحان مايو المقبل أساسي وإلكتروني وبوقت محدد وداخل لجان بالمدرسة.

كما شدد الوزير على أنه لا يوجد أي تغيير في خطة تطوير التعليم الثانوي وستظل سنة أولى ثانوي تجريبية للسنوات المقبلة ولا تحتسب في المجموع التراكمي ولا تغيير في نظام تنسيق الجامعات، على أن تحتسب إمتحانات الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي في المجموع التراكمي “أفضل درجتين في كل مادة من 4 محاولات في السنة الدراسية).

ولقد إعتمد الوزير جدول الإمتحانات الخاص بالصف الأول الثانوي وذلك يوم السبت الماضي فكان الجدول هو التالي:

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