تراند اليوم : فيديو منى الغضبان +18 فيلم منى الغضبان كامل +18 منى الغضبان مع خالد فيديو كامل mona elghadban video...

نشرت مواقع اجتماعية فيديو منى الغضبان وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف وهم يمارسون الرقص والرزيلة على أصوات الأغاني الصاخبة، ومددت النيابة المصرية على خلفية ذلك حبس الفنانتين مني فاروق وشيماء الحاج ، فيما لايزال خالد يوسف هارباً برفقة عائلته بالخارج.

بعد انتشار فيديو منى الغضبان ، كشف مصادر مطلعة عن قائمة فيديوهات المخرج خالد يوسف مع الممثلات المصريات، اللواتي لعبن أدواراً تحت إشرافه.

وقالت المصادر إن القائمة تتضمن عدد كبير من الممثلات والفنانات العريقات أبرزهم “سمية الخشاب_غادة عبد الرازق _وفاء عامر_دوللي شاهين _حورية فرغلي_هيفاء وهبي_مني الغضبان سيدة اعمال _ميرهان حسين _منه شلبي _درة_هالة صدقي_هالة فاخر _ليلي علوي_ شيماء الحاج_ مني فاروق”.

وأضافت المصادر أن خالد يوسف صور فيديو كامل مع مني الغضبان وزميلاتها المذكورة أسمائهم بالأعلي.