تراند اليوم : فيديو رنا هويدي مع خالد يوسف يكشف المستور ..شاهد رنا هويدي حامل

فيديو رنا هويدي مع خالد يوسف لا يزال حديث الشارع المصري في ظل مواصلة السلطات المصرية لتحقيقاتها مع الممثلة على خلفية انتشار فيديو رنا هويدي مع خالد يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي ،رنا تمضي أيامها داخل الحبس على ذمة التحقيقات، وذكرت مصادر من القاهرة، أن رنا حامل واكتشفت الأمر بالصدفة بعد أن شعرت ببعض التعب والإرهاق خلال التحقيقات، ليتبين بعد فحص الطبيب، أنها تنتظر مولودها الأول.

كانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على المذيعة رنا هويدي، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها مبالغ مالية ضخمة، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها للتحقيق معها حول وجودها في فيديوهات المخرج المصري خالد يوسف.

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

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فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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