امساكية شهر رمضان 2019 مصر بالتوقيت المحلي للبلاد

تقدم لكم اليوم وكالة سوا الاخبارية، امساكية شهر رمضان لجمهور متابعينا في جمهورية مصر العربية، وذلك قبل أقل من شهر على حلول الشهر الكريم.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد بدء شهر رمضان لعام 2019 في السادس من مايو المقبل، فيما يُتوقع أن يكون 5 مايو هو غرة رمضان في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات المتحدة.

وكشفت الحسابات الفلكية المصرية اكتمال شهر رمضان لهذا العام 30 يوماً حيث يوافق أول أيام عيد الفطر السادس من يونيو المقبل، بينما يبدأ في السابع من يونيو في السعودية وقطر والكويت والإمارات. وفق موقع "إقرأ"

تابعونا لتكونوا مع كل جديد بخصوص موعد شهر رمضان هذا العام، وكل عام والأمتين العربية والاسلامية بألف خير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.