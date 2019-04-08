تردد قناة الحوش السودانية نايل سات 2019 - باقة القنوات السودانية

يبحث الكثير من السودانيين في هذه الأيام عن تردد قناة الحوش؛ وذلك على اثر الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها البلاد، وللبقاء على اطلاع على كافة التطورات الميدانية.

في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن السوداني الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام نفذه آلاف السودانيين، أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

وبعدها بدقائق قليلة، وصلت عناصر تابعة الجيش السوداني إلى مكان الاعتصام، للتدخل وحث الأمن على الانسحاب ووقف إطلاق الغاز المسيل للدموع.

Advertisements

ويمكن سماع سودانيين يقولون "وصل الجيش وصل الجيش"، قبل أن يظهر أفراد باللباس العسكري يلوحون بأيديهم لقوات الأمن، ويطلبون منهم الابتعاد والانسحاب، وهو الأمر الذي استجابت له العناصر الأمنية بشكل فوري.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير المستمر منذ 30 عاما.

تردد قناة الحوش: نايل سات 12687 V