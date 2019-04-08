بث مباشر اون لاين: تردد قناة الشرق 2019 نايل سات عرب سات

تُعد قناة الشرق من أكثر القنوات متابعة في الشرق الأوسط؛ نظرًا لتنوع المحتوى الذي تقدمه القناة لكافة شرائح المجتمع العربي على اختلاف أماكن تواجده، حيث تعرض القناة أعمال تاريخية مهمة مثل المسلسل التركية قيامة ارطغرل.

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وتعتبر قناة الشرق من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير عبر الإنترنت، لأنها تسلط الضوء دائما عن جميع المشاكل التي تخص المجتمع العربي ككل. والمجتمع المصري وأبرز مشاكله وهمومه بشكل خاص.

وأعلنت قناة الشرق عن غلقها في عام 2018 بالتحديد 16 يناير، وذلك بسبب مطالبة العاملين بالقناة والإعلاميين والطاقم الفني بالقناة بزيادة الراتب، وقام أحد الوسطاء بالتوافق بين العاملين والإعلاميين والطاقم الفني وبين مجلس إدارة قناة الشرق، وقد عادتمرة أخرى في يوم 25 يناير من نفس العام.

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وتأسست قناة الشرق في عام 2014 بعد اندلاع الثورة وعقب فض اعتصام رابعة، وتلك القناة تواصل البث من المقر الرئيسي في تركيا، ونقدم لكم ترددها على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

نايل سات: 12687 H

عرب سات: 11142 V