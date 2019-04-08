الأردن: حقيقة وفاة النائب سلطان اللغيصم في اسبانيا - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أنباء تفيد بوفاة النائب في حزب الأمة الكويتي السابق سلطان اللغيصم في إحدى المستشفيات الاسبانية.

وقال أحد النشطاء إن "النائب السابق سلطان اللغيصم الشمري يعاني من نزيف في المخ باحدى المستشفيات الاسبانيه، دعواتكم له باالشفاء اللهم اشفية يارب"، فيما غرد العشرات بأنه توفي صباح اليوم.

وقال المستشار عادل الحليلي : "أنا لله وإن أليه راجعون أعلن قبل قليل وفاة النائب السابق/ سلطان اللغيصم الشمري الله يرحمه".

كما نشرت صحيفة القبس الالكترونية خبرا يؤكد وفاة النائب السابق سلطان اللغيصم، لكنه تراجعت فيما بعد وحذفت الخبر.

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غير أنه تم نفي ذلك، حيث قال حساب شؤون جهراوية : "تم التواصل مع السفاره الكويتيه في اسبانيا وتم الاتصال على نايف اللغيصم المرافق للاخ سلطان اللغيصم ونفى خبر وفاته وانها مجرد اشاعه".

وأكدت مصادر إعلامية أخرى أن "الاخبار المتداولة عن وفاة سلطان اللغيصم غير مثبته اطلاقا من اي احد له صلة في النائب"، داعيا الجميع الى تحري الدقة قبل النشر.