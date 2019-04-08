مصر: حقيقة خبر وفاة الفنان عادل امام بشكل مفاجئ اليوم

عاد نشطاء ومدونون ومواقع إعلامية غير رسمية، يوم الاثنين، لنشر أخبار حول الحالة الصحية للفنان المصري القدير عادل إمام، فيما تحدث البعض عن وفاته.

وقال النشطاء في تغريدات منفصلة عبر (تويتر) إن الفنان عادل امام توفي بعد تدهور مفاجئ على حالته الصحية في إحدى مشافي القاهرة.

وفي إطار ذلك، نفت مصادر مقربة من "الزعيم" تلك الشائعات التي طالته خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن عادل امام يتمتع بصحة جيدة وهو متواجد مع أسرته.

Advertisements

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان المصري والعربي لمثل هذه الشائعات، فقد تم نشر عشرات من هذه الأخبار التي تتحدث عن وفاته من وقت لآخر، مع تجديد النفي من امام نفسه أو أحد أقربائه أو أصدقائه حتى بات لا يبالي لها مؤخرا.

عادل إمام الذي لم يغب عن دراما رمضان منذ 7 أعوام، وهذا العام بدأ التصوير مبكرا ولفترة طويلة كان من المؤكد تواجده في رمضان بمسلسل "فالنتينو"، لكن قبل فترة قصيرة تأكد غيابه.

وفي إطار ذي علاقة، أكد المخرج رامي إمام نجل الزعيم في تصريحات صحفية، استئناف تصوير مسلسل الجديد "فالنتينو" بعد توقفه عدة أيام دون أي ايضاحات حول أسباب التوقف، في وقت تحدثت مصادر إعلامية عن وعكة صحية ألمت بالفنان عادل امام كانت السبب وراء تجميد التصوير.