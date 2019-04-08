شاهد: شعبان عبد الرحيم يطلق أغنيته الشعبية "عايزين دستور جديد"

أطلق الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم أغنيته الجديدة بعنوان "عايزين دستور جديد"، بالتعاون مع الشاعر الغنائي إسلام خليل، وذلك في محاولة منهم لتأييد التعديلات الدستورية.

وجاءت كلمات الأغنية: " عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الأول فيه مشاكل في الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. ودولة بحالها كانت على حبة الجحيم.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على ايه.. الشعب عارف مصلحته وماتحجروش عليه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى.. دستور بلدنا لازم... يتظبط مادة مادة"

ويظهر في فيديو الأغنية التي كتبها الشاعر إسلام خليل، صورا صوراً لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، و تميم بن حمد، حاكم قطر، حسب اليوم السابع.