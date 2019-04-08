رامز جلال في شكل جديد خلال شهر رمضان 2019

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن فكرة برنامج رامز جلال خلال شهر رمضان 2019 إلا انها تبقى محاولة من جلال نفسه للمحافظة على سرية البرنامج، وذكرت بعض المصادر الإعلامية عن شكله الذي اعتمد لحلقات برنامج هذا العام.

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فقد لجأ رامز جلال إلى إطالة خصلات شعره ولحيته وصبغها باللون الأبيض ليبدو كرجل عجوز، ورغم أن البعض يعتقد أنه يكرر هيئته التي ظهر بها في شكل هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر في برنامجه "رامز تحت الصفر" العام الماضي، إلا أنه من المؤكد سيختار أقنعة تغير من ملامحه تماماً، خاصة وأنه يعتمد بشكل أساسي على تغيير شكله بالمكياج حتى لا يتعرف عليه النجوم عندما يقف جنباً إلى جنب معهم خلال تنفيذ مقالبه المرعبة، بحسب "ليالينا".