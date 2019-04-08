تراند اليوم : اعلان عن موعد امتحانات العمارة الموحد ::موعد امتحانات العمارة الموحد...

متابعينا الاعزاء ومنا زلنا نتابع سويا توزيع البطاقات الامتحانات في الجامعات السورية .يتم توزيع البطاقات الامتحانية للطلاب المتقدمين لامتحان العمارة الموحد –دورة نيسان لعام 2019 في جميع الجامعات السورية الحكومية والخاصه وغير السورية ومن المقرر في يومي السبت 13و20/04/2019 في جامعات دمشق وحلب وتشرين والعبث حسب المواعيد التالية

الطلاب المركز التاريخ المكان طلاب الجامعات السورية الخاصة+طلاب جامعات حلب والعبث +طلاب الجامعات غير السورية مركز جامعة دمشق يوم الخميس الموافق 11/04/2019 المقر الجديد لمركز القياس والتقويم –الجسر الابيض-جادة الرئيس طلاب جامعة دمشق مركز جامعة دمشق شؤون الطلاب كلية العمارة-جامعة دمشق طلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة مركز جامعة حلب شؤون الطلاب في كلية العمارة –جامعة حلب مركز جامعة تشرين نقطة نفاذ مركز القياس والتقويم –جامعة تشرين مركز جامعة البعث نقطة نفاذ مركز القياس والتقويم –جامعة البعث