هل خلعت الفنانة زينب العسكري الحجاب؟

قالت الفنانة البحرينية زينب العسكري، تعليقا على الأنباء التي تواردت حول خلعها للحجاب، خصوصا بعد ظهورها مؤخرا خلال جلسة تصوير أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كشفت جزءا كبيرا من شعرها.

وقالت ”العسكري“، في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إنها ”فوجئت بكم كبير من الرسائل والأسئلة التي وصلت لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسألها عن حقيقة خلعها للحجاب“.

وأضافت الممثلة البحرينية، أن ”الضجة التي أثارتها آخر جلسة تصوير لها ليس لها سبب ولا داعٍ، لأن المقربين لها ومتابعيها يعرفون جيدًا أن هذا أسلوبها وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته“، وبالتالي جلسة التصوير لم تكن غريبة.

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وأكدت أن ”الحجاب لا يمنعها أبدًا من أن تقدم أعمالًا فنية مفيدة وراقية لجمهورها“، لافتة إلى أن الضجة التي تمت إثارتها هدفها إعادتها للمجال الفني من جديد من قبل محبيها.

وشغلت الفنانة البحرينية الجمهور خلال اليومين الماضيين، بعدما انتشرت صور لها دون الحجاب، الأمر الذي اعتبره البعض مقدمة للعودة إلى الفن من جديد بعد غياب طويل، بحسب إرم نيوز.

وكانت زينب العسكري، أكدت خلال مقابلة تلفزيونية لها في شهر يناير الماضي، أن السبب الرئيس، وراء غيابها عن الساحة الفنية طوال السنوات الـعشر الماضية، هو زواجها وليس الحجاب، مؤكدةً أنها فضلت منح حياتها الأسرية كل الاهتمام، والتركيز.