شاهد: فنان مسيحي يستمع للقرآن الكريم ويتحدث عن غزة

قال الفنان المصري المسيحي لطفي لبيب، انه يحب الاستماع للقرآن الكريم، وسورة النمل بشكل خاص، بصوت القارئ مصطفى إسماعيل.

وحول رفضه تكريم السفارة الإسرائيلية له عن فيلم ”السفارة في العمارة“، قال لبيب:“رفضت لأنه مكنش ينفع يضربوا غزة ، ويقتلوا الناس، وتاني يوم يكرموني، وصعب جدًا عليا لأني حاربتهم“.

وأضاف أن ”مشاركته عادل إمام فيلم السفارة في العمارة، تعد نقلة في مسيرته، وأنه يحب العمل للغاية مع الزعيم، وأن الأخير يتعامل بشكل جيد للغاية مع زملائه“.

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أما عن وعكته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، أفاد الفنان المصري مازحًا أن ”الصحة كويسة جدًا والحمد لله، وحصل عطل خفيف خلاني مانيوال“، منوهًا إلى أن ”السبب في رواج شائعات بنقله إلى المستشفى، كان اعتذاره عن إلقاء محاضرة في معرض الكتاب لبعد المسافة فقط“.

وعن السوشال ميديا، أكد أنه ”لا علاقة له بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمتلك حسابات عليها، وأن أسوأ ما فيها إصدار الشائعات، والتعبير بشكل غير لائق“، بحسب إرم نيوز.

وأوضح لبيب أنه ”سيشارك في فيلم أحمد حلمي الجديد خيال مآتة، فضلًا عن تحضيره لعمليْن سينمائيين آخرين، لكن من خلال الكتابة وليس تمثيلًا“، في الوقت الذي كشف فيه عن رفضه تجسيد دور شيخ فاسد في أحد الأفلام منعًا للحساسية“، قائلًا:“لمّا قال لي المخرج، رفضته ليه؟ قلت له صليت استخارة“.