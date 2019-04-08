تسريب امتحان السودان 2019 للجالية المصرية

يؤدي الطلبة المصريين المقيمين في جمهورية السودان لامتحان اللغة العربية من امتحانات شهادة الثانوية العامة 2019 والتي تعرف لدي الطباب المصريين بـ"امتحانات السودان”.

وتختلف امتحانات السودان للمصريين اختلاف تاماً عن امتحانات ومناهج دولة السودان نظرا لان امتحانات السودان للمصريين تعقد بالسفارة المصرية بالسودان وتكون المناهج نسخة طبق الأصل من المناهج المصرييه لأن جميع الطلاب مصريين وتعرف بإمتحانات ابنائنا في الخارج.

ومن أهم ما يميز امتحانات السودان للصف الثالث الثانوي انها تكون اسئلة بسيطة وامتحانات سهله ويجب على جميع طلاب جمهورية مصر العربية الإجابة عليها.

وتأتي امتحانات السودان للمصريين للصف الثالث الثانوى 2019 بطريقة الامتحان القجيمه وهي الطريقة الورقية والتي يتكون فيها الامتحان من ورقة او ورقتين ولم يطبق نظام البوكليت على هذه الامتحانات فيما تم اعتماده بامتحانات شهادة الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية من عام 2017وحتي العام الحالي 2019.

الجدير بالذكر انه في اغلب الأحيان تأتي اسئلة متطابقة في امتحانات شهادة الثانوية العامة من امتحانات السودان للطلاب المصريين.