حقيقة وفاة محمود ياسين في مستشفى بالقاهرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، نبأ وفاة الفنان المصري محمود ياسين في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، لكن سرعان ما تبين أن الخبر مجرد شائعة.

وكانت شائعة وفاة الفنان محمود ياسين قد انتشرت في الفترة الأخيرة ونفتها ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين بقولها :" كل شويه تبشروا على ابويا اتلموا بقى ملعون ابو الفيس بوك اللى خلنا لبانه فى لسان كل تافه".

وكذلك طلب ابنه عمرو من مروجي هذه الشائعات التوقف عن اطلاقها لأنها تؤذي عائلة الفنان الكبير. وفق موقع "سيدتي"

وفي وقت سابق، تعرض النجم محمود ياسين لأزمة صحية فجراً مما دفع زوجته للاتصال بالطبيب للحضور إلى المنزل فوراً، وبعد الكشف الطبي عليه أكد الدكتور المعالج أنه ليس في حاجة لنقله إلى المستشفى بل إلى رعاية طبية منزلية ونصحه بالراحة التامة خلال الفترة المقبلة حتى يسترد عافيته.