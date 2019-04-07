تراند اليوم : ((برقم الهوية)) رابط التسجيل للقسائم الشرائية 2019 المنحة القطرية وزارة...

الخليج 365 – غزة

رابط التسجيل للقسائم الشرائية 2019 المنحة القطرية، يبحث الكثير من المواطنين في قطاع غزة عن رابط المباشر للتسجيل للاستفادة من القسائم الشرائية التي أعلنت عنها السفير القطري في قطاع غزة محمد العمادي خلال الايام الماضية ، لتتمكن من الاستفادة من القسائم الشرائية والحصول عليها .

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم: إن برنامج الأغذية العالمي، رفع الخصم عن “القسيمة الغذائية” لحوالي 20 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات التي يقدمها البرنامج استجابة لمطالبات الوزارة.

وأوضح إبراهيم، في تصريح لصحيفة “فلسطين”، أن قيمة “القسيمة الغذائية” أصبح منذ يوم أمس، 10 دولارات بدلًا من 8 دولارات، بعد رفع البرنامج العالمي “الخصم” الذي استمر لشهرين.

وبخصوص القسائم الشرائية الممولة من دولة قطر، أكد إبراهيم أن مواعيد صرفها لـ120 ألف أسرة، سيعلن عنها رسميًا فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية “لم تُصدر أي روابط بخصوص القسائم الشرائية الممولة من قطر”، داعيًا الجمهور لعدم التعامل مع أي روابط أو إعلانات بخصوص هذا الموضوع تحسبًا من تعرضهم للاستغلال والابتزاز.

فقد أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة تجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع.

وأوضح السفير العمادي، في تصريحات له اليوم، أن مشروع توزيع القسائم الشرائية سيستهدف الأسر الفقيرة والمصنفة في الوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على أنها الأسر الأكثر حاجة والتي تأثرت بالظروف الحالية التي يعيشها القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن 12 عاما.

وأشار العمادي إلى أن المشروع حاليا في خطواته الأخيرة للتنفيذ على مستوى محافظات القطاع، وتبلغ تكلفته 10 ملايين دولار أمريكي، لافتا إلى أنه سيشمل توزيع قسائم شرائية بقيمة (300 شيكل) لما يقارب 120 ألف أسرة محتاجة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تضع حاليا اللمسات الأخيرة لاختيار الأسماء المرشحة للاستفادة من المشروع.

كما سيتوفر خلال ساعات رابط للتسجل من خلال الموقع التالي اضغط هنا، أو من خلال الرابط التالي .