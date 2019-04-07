تفاصيل وفاة الفنان المصري اسماعيل محمود

غيّب الموت الفنان المصري إسماعيل محمود، اليوم الأحد، بعد وعكةٍ صحية مفاجئة ألمّت به، ودخل على إثرها إحدى مستشفيات الإسكندرية، حيث كان يقيم في السابق، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، أنّ الفنان إسماعيل محمود توفي نتيجة وعكة صحية مفاجئة، حيث من المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد سيدى القبارى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحسب ما أورده موقع إرم نيوز".

يذكر أنّ الفنان إسماعيل محمود ولد بمحافظة الإسكندرية، ودرس الدراما في معهد الفنون المسرحية، قبل أن يظهر لأول مرة في فيلم ”حدّ السيف“ عام 1986، ومسلسلات ”غوايش“ عام 1987، و“العصيان“ مع الفنان محمود ياسين، و“ليالي الحلمية“ و“أم كلثوم“ و“زيزينيا“.