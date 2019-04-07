حقيقة وفاة وسيم يوسف الشيخ و الداعية الاماراتي

أوردت صفحات اجتماعية خلال الساعات الماضية نبأ يفيد بوفاة الشيخ الداعية الاماراتي وسيم يوسف اثر حادث سير وقع في الامارات يوم أمس السبت، الأمر الذي أثار قلق متابعيه.

لكن الشيخ وسيم يوسف كذّب انباء وفاته بشكل غير مباشر من خلال تغريدات نشرها اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليبث الطمأنينة في نفوس محبيه بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا، وفيما يلي تغريدات نشرها وسيم يوسف اليوم:





الجدير ذكره أن مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أن الداعية الإماراتي وسيم يوسف قد نُقل إلى أحد المستشفيات عقب الحادث، حيث وضع في غرفة العناية المركزة قبل أن يدخل في حالة غيبوبة قبل أن يتوفى بالمستشفى.

وكانت صحيفة "دروازة" الكويتية،قالت إن الداعية الراحل وافته المنية بعد دخوله في غيبوبة منذ ساعات فجر اليوم إثر الحادث الأليم، ووسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن، ويبلغ من العمر 36 عاما.