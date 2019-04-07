تراند اليوم : اسماء تعيينات وزارة الصحة العراقية 2018 / 2019

اسماء تعيينات وزارة الصحة العراقية 2018 / 2019 ،كشوفات اسماء تعيينات وزارة الصحة العراقية 2018 2019 لأكثر من سبعة الاف درجة وظيفية للتعيين على ملاكها في بغداد والمحافظات من مجموع 18 ألف درجة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتور خميس السعد ان الوزارة اطلقت الدرجات التي كانت قد خصصت لها خلال العام الماضي وجرى توزيعها بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية والاعداد التي ادرجتها وزارة المالية لكل محافظة.واضاف ان الوزارة اطلقت أيضا جزءا من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة لهذا العام والبالغة 11 الف درجة، موضحا ان أغلبها سيخصص لتعيين الملاكات.

الطبية والصحية من الذين يتخرجون سنويا في الكليات والمعاهد الطبية في بغداد والمحافظات بطريقة مركزية. واشار الى ان الوزارة اعتمدت معايير لتوزيع الدرجات الوظيفية بين المحافظات والمؤهلات المطلوب توفرها بالمتقدمين للتعيين وتم تعميمها ضمن تعليمات مفصلة على دوائر الصحة في عموم البلد، موضحا ان قسماً من الدوائر الصحية سيقوم كمرحلة اولى بالاعلان عن تلك الدرجات داخل مركز الدائرة لكن بعضها ارتأى ان تخصص الدرجات للتعيين في اقضية ونواحي المحافظات، مؤكدا ان توزيع الدرجات الوظيفية سيكون بشكل عادل.

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وافاد السعد بأن لدى الوزارة فائضاً سنويا من الدرجات الوظيفية يقدر بثلاثة الاف درجة يجري توزيعها بين المحافظات بالتزامن مع التعيينات المركزية للملاكات الطبية والصحية.

وكان الوكيل الاداري للوزارة الدكتور خميس السعد قد اكد في تصريح سابق لـ”الصباح” ان الوزارة ستمنح الاولوية في التعيين للمتعاقدين من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية العاملين في مؤسساتها.

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