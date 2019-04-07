تراند اليوم : نتيجة تظلمات التموين 2019 ،، استمارة تظلمات تحديث بطاقة التموين الخاطئة 2019

نقدم لكم رابط مباشر لدعم مصر نتيجة تظلمات التموين 2019 وتحيث بطاقات المواليد عبر وزارة التموين ، ورابط مباشر للاستعلام عن دعم مصر المواليد الجدد 2019 ، ورابط تقديم استمارة تظلمات تحديث بطاقة التموين الخاطئة عبر موقع دعم مصر وكافة الخطوات الازمة لجميع الباحثين عن موقع دعم مصر وزارة التموين في جمهورية مصر العربية.

موقع دعم مصر يستقبل طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2019، وذلك عقب إعلان بيان الحكومة المصرية أمام مجلس النواب الثلاثاء عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين لمدة ثلاثة أشهر من الآن، وسنوضح لكم شرح طريقة وخطوات إضافة مولود لبطاقة التموين وأهم الإجراءات والشروط.

تظلم دعم مصر :-

تواصل مكاتب التموين في كافة محافظات الجمهورية غداً الأحد، استقبال طلبات تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة والتي بها مشاكل في تحديث البيانات، وذلك تسهيلاً على المواطنين في تقديم الخدمات، حيث سيتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكتب التموين التابع له، قبل أن يقوم بتدوين التظلم وملء بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة، ثم يتم تسجيلها واعطاء المواطن إيصالاً يفيد بالتسجيل، ثم يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها عبر الكمبيوتر بالنظام بعد مراجعتها من قبل المختص.

التوجه إلى أقرب مكتب تموين، ثم الحصول على استمارة وملء تلك الاستمارة بجميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة الخاصة به، وتتضمن صورة من كل رقم قومي لشخص مسجل عليها، ومدون بها رقم التليفون المحمول، ويتم تسليمها إلى الموظف، والانتظار حتى المراجعة بعد أيام، هذا هو باختصار المطلوب منك عند التظلم لتشغيل بطاقة التموين الموقوفة.

وتستمر عملية التظلمات للمواطنين من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بهم منذ بداية الأسبوع الحالي وستكون هناك العديد من المراحل التي تم توضيحها داخل تلك المقالة.

تستمر المكاتب التموينية منذ صباح الأربعاء في استقبال كافة طلبات المواطنين والتظلمات في بطاقة التموين الخاصة بهم، وذلك من أجل تحديث البيانات بطريقة سليمة والاستفادة من الدعم التمويني.

دعم مصر :-

دعم المواليد الجدد ، ورابط مباشر لوزارة التموين المصرية لتسجيل المواليد الكترونيا ، حيث نقدم لكم زوارنا الكرام الباحثين عن رابط التسجيل المباشر في تحديث بطاقات التموين دعم مصر ، والراغبين بتسجيل المواليد الجديد عبر الانترنت عبر موقع وزارة التموين المصرية من خلال المقال التالي :-

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اعلنت الحكومة المصرية عن توفر رابط مباشر لدعم مصر متخصص في تسجيل المواليد الجديدة، من خلال موقع الكتروني يتم من خلاله تسجيل كافة بيانات المواليد الجديدة لاضافتها لبطاقة التموين المصرية.

حيث تهدف الحكومة المصرية من خلال ذلك لتوفير سُبل العيش الكريم لمواطنيها، وتوفير حاجات العيش الأساسية للمواطنين.

حيث تمّ إضافة الأسر الفقيرة إلى برنامج بطاقة التموين، حيثُ أدرجت بياناتهم وبيانات كل فرد في أسرهم في الوزارة ليتمّ أخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في حال توفّرت المعونات لكل منهم، ولكن من الوارد أن يُنجب أحد أرباب تلك الأسر أحد الأطفال، وحينها سيلجأ إلى التعرف على طريقة تسجيل المواليد فى بطاقة التموين عن طريق النت 2019.

وللحصول على هذا الأمر عليكم اتّباع الخطوات التالي :-

أولًا الدخول إلى موقع وزارة التموين المصرية.

ثانيًا عليكم أن تدخلوا إلى صفحة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

من ثم إضافة المولود الجديد من خلال إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

رابط تسجيل المواليد فى بطاقة التموين

أطلقت وزارة التموين المصرية صفحة إلكترونية عبارة عن موقع خاص بتسجيل المواليد في بطاقة التموين، وذلك ليتمكّن المواطن المصري المحتاج من الحصول على الدعم الكافي له ولأسرته، ويُمكن الدخول إلى هذا الرابطلتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين في مصر.