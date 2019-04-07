تايلاند تتخذ قرار الحكم بالإعدام لعشاق السيلفي

أعلنت تايلاند عن إصدار قرار الحكم بالإعدام تجاه السياح الذين يأخذون صور "سيلفي" بالقرب من الشاطئ الذي يطل على مطار فوكيت الدولي، وذلك كنوع من العقاب لهم، ولردع كل من تسول له نفسه بالحذو نحو "سيلفي الموت".

قال ويتشيت كيوزيثيام، نائب المدير العام للمطار: "نعمل على إنشاء منطقة آمنة يحظر فيها أخذ السياح أو السكان المحليين للصور، بينما يُسمح لأخذ الصور في أي مكان آخر خارج حدود تلك المنطقة".

وحذر رؤساء المطارات السياح من استخدام "الدرونز" وأقلام الليزر في تلك المنطقة؛ لتجنب تشتيت انتباه الطيارين، وأشار ويتشيت إلى أن أقصى عقوبة لمخالفة هذا القرار هي الإعدام.

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وقال مونرودي غيتوفان، مدير مطار فوكيت الدولي،: " إن المسؤولين قلقون -أيضًا- بشأن سلامة الأشخاص الذين يأخذون صور السيلفي بالقرب من الطائرات، وإن التحذيرات تأتي بهدف حماية السياح والسكان من تضرر سمعهم بسبب محركات الطائرات، لذا ينبغي الابتعاد عن المنطقة المحظورة لمنع وقوع أي إصابات".

وأوضح أحد المسؤولين أن عقوبات أي شخص يتجاوز هذه التحذيرات، تشمل الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة تتراوح بين 5 أعوام و20 عامًا، وذلك وفقًا لقانون الطيران لعام 1978،

ويتمتع الشاطئ القريب من مطار "فوكيت" الدولي في تايلاند، بشعبية كبيرة لدى السياح، ولكن يبدو أن أخذهم صور السيلفي أثناء إقلاع الطائرات أزعج مسؤولي الطيران، الذين أوضحوا أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشتيت انتباه الطيارين، حسب إرم نيوز.