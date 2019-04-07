رئاسة الحرمين تنشر رابط التقديم في وظائف المسجد الحرام لشهر رمضان 1440 - 1441

أوردت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، يوم الأحد، رابط التسجيل للوظائف التي أعلنت عنها للرجال، للعمل خلال شهر رمضان في المسجد الحرام.

وأكدت الرئاسة في تصريح صحفي عن توفر وظائف موسمیة للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440.

ووفق الرئاسة، فإن التقدیم لوظائف المسجد الحرام سیكون إلكترونیاً عبر بوابة التوظیف الموسمي الخاصة بالرئاسة، عن طریق الرابط الإلكتروني اضغط هنا

ومن المقرر أن يبدأ التقديم لوظائف المسجد الحرام اليوم الاحد، فيما يختتم الثلاثاء المقبل، علما أن رسالة نصية ستصل لمن يجري قبوله.

شروط التقدیم:

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.

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أن لا یقل عمر المتقدم عن (20 سنة)

أن یكون مناسباً من حیث حسن المظھر والخلق.

أن یكون المتقدم حاصلاً على شھادة البكالوریوس وما فوق، یتم قبول مؤھل الشھادة الثانویة لبعض الإدارات الخدمیة فقط، الاستعداد للعمل في أي وقت، عدم الجمع مع وظیفة أخرى.

أن تكون جمیع البیانات المدخلة صحیحة وتحت مسؤولیتھ وأن یحضر المتقدم الأوراق الثبوتیة في موعد المقابلة،

اجتیاز المقابلة الشخصیة.