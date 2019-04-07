أجمل جسور العالم القديمة

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نرصد إليكم أجمل الجسور القديمة والعريقة في العالم، والتي تبعث جمالاً جذاباً وتتميز بأنها تقع في أماكن خيالية .
تابع في الأسفل الصور وبعض المعلومات عن هذه الجسور
1- الجسر القمري في حديقة داهو في تايبيه، تايوان
2- السكة الحديدية المقوسة غلينفينان في اسكتلندا.
3- جسر بالقرب من شلال لوتيفوس في النرويج.
4- جسر باستى في ألمانيا.
5- جسر بالقرب من كنيسة لاس-لاخاس في كولومبيا.
6- جسر بانكوفسكي في سان بطرسبورغ الروسية.
7- جسر راكوتتزبورسك في حديقة كروملاو في كوبلنتس، ألمانيا.
8- جسر شهارة في اليمن.
9-جسر على جبل خواشان في الصين.
10- جسر من الجذور الخضراء مكون من مستويين في الهند.