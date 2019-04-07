الارشيف / منوعات

أجمل جسور العالم القديمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

نرصد إليكم أجمل الجسور القديمة والعريقة في العالم، والتي تبعث جمالاً جذاباً وتتميز بأنها تقع في أماكن خيالية .

تابع في الأسفل الصور وبعض المعلومات عن هذه الجسور

1- الجسر القمري في حديقة داهو في تايبيه، تايوان 

الجسر القمري في حديقة داهو في تايبيه، تايوان
 

2- السكة الحديدية المقوسة غلينفينان في اسكتلندا.

السكة الحديدية المقوسة غلينفينان في اسكتلندا.jpg
 

3- جسر بالقرب من شلال لوتيفوس في النرويج.

جسر بالقرب من شلال لوتيفوس في النرويج.jpg
 

4- جسر باستى في ألمانيا.

جسر باستى في ألمانيا.jpg
 

5- جسر بالقرب من كنيسة لاس-لاخاس في كولومبيا.

جسر بالقرب من كنيسة لاس-لاخاس في كولومبيا.jpg
 

6- جسر بانكوفسكي في سان بطرسبورغ الروسية.

جسر بانكوفسكي في سان بطرسبورغ الروسية.jpg
 

7- جسر راكوتتزبورسك في حديقة كروملاو في كوبلنتس، ألمانيا.

Advertisements

جسر راكوتتزبورسك في حديقة كروملاو في كوبلنتس، ألمانيا.jpg
 

8- جسر شهارة في اليمن.

جسر شهارة في اليمن.jpg
 

9-جسر على جبل خواشان في الصين.

جسر على جبل خواشان في الصين.jpg
 

10- جسر من الجذور الخضراء مكون من مستويين في الهند.جسر من الجذور الخضراء مكون من مستويين في الهند.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا