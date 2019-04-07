أجمل جسور العالم القديمة

نرصد إليكم أجمل الجسور القديمة والعريقة في العالم، والتي تبعث جمالاً جذاباً وتتميز بأنها تقع في أماكن خيالية .

تابع في الأسفل الصور وبعض المعلومات عن هذه الجسور

1- الجسر القمري في حديقة داهو في تايبيه، تايوان





2- السكة الحديدية المقوسة غلينفينان في اسكتلندا.





3- جسر بالقرب من شلال لوتيفوس في النرويج.





4- جسر باستى في ألمانيا.





5- جسر بالقرب من كنيسة لاس-لاخاس في كولومبيا.





6- جسر بانكوفسكي في سان بطرسبورغ الروسية.





7- جسر راكوتتزبورسك في حديقة كروملاو في كوبلنتس، ألمانيا.

Advertisements





8- جسر شهارة في اليمن.





9-جسر على جبل خواشان في الصين.





10- جسر من الجذور الخضراء مكون من مستويين في الهند.

