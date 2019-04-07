بطلات الشاشة العربية في منافسة دراما رمضان 2019

تشارك نجمات الشاشة العربية سباق الدراما الرمضاني لعام2019 بتنافس يجمع أبرز 4 نجمات يقدمن أعمالاً درامياً في شهر رمضان الكريم.

تقدم الفنانة ياسمين صبري البطولة الأولى المطلقة لرمضان 2019 بمسلسل حكايتي التي تجسد فيه ياسمين دور فتاة تمر بظروف صعبة مع عائلتها، تضطرها إلى اللجوء لعدة أفكار تغير من طريقة حياتها.

ويشاركها في البطولة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش.





وتعاونت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع شركة سينرجي للانتاج الفني في عمل جديد يحمل عنوان "لآخر نفس" بعيداً عن الوجه الكوميدي لياسمين حيث تظهر قدرتها الدرامية في العمل.

وتقدم ياسمين مسلسل "لأخر نفس" مع المخرج المتميز حسام على، ومؤلفين شباب وهم أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، ويشارك في بطولته النجوم فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، مراد مكرم، ومجموعة متميزة من الفنانين.

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كما تقدم الفنانة مي عز الدين في رمضان 2019 عملاً كوميدياً بمسلسل "البرنسيسة بيسه" مع المخرج أكرم فريد بعد تعاونهما في ثلاثة أفلام مسبقاً.

وتجسد مي عز الدين خلال الاحداث دور فتاة شعبية وتعمل طبالة حتى ترث مدرسة بعد وفاة أحد أقاربها وتعمل في تلك المدرسة، كما تظهر بشخصيتين دور الجدة ودور الطبالة الشعبية التي تعمل في الأفراح، ويشارك في المسلسل، بوسي، محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبد العظيم، وآخرين.





وقررت الفنانة دنيا سمير غانم المشاركة في السباق الرمضاني بتقديم مسلسل كوميدي بعنوان "من أول نظرة" يعتمد على 3 قصص مختلفة خلال كل 10 حلقات، واستعانت هذه المرة بالمخرج خالد الحلفاوي والمؤلف أيمن وتار، الذي حقق عدة نجاحات متتالية على صعيد السينما الفترة الماضية، ويشارك في بطولة المسلسل محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، بالإضافة إلى النجم الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد، وفقاً لـ "اليوم السابع".