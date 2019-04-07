رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية 1440 - 1441 - وظائف مضيفات طيران

نشرت شركة الخطوط الجوية السعودية، يوم الأحد، عبر موقع "بوابة التوظيف"، رابطا للتقديم في وظائف للنساء للعمل كـ"مضيفة طيران - Cabin Crew".

واشترطت الخطوط الجوية أن تكون المتقدمة من حملة الثانوية العامة فما فوق، وأن تكون سعودية الجنسية، وذلك وفقا للمواعيد وطريقة التقديم المرفقة في الأسفل.

رابط التقديم والتفاصيل اضغط هنا

المسمى الوظيفي:

- مضيفة طيران (Cabin Crew).

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الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3- الحصول على درجة لا تقل عن 47 في اختبار اللغة الإنجليزية قياس (STEP).

4- أن يكون عمر المتقدمة ما بين 20 إلى 30 سنة (التقويم الميلادي).

5- أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد.

6- تناسب الطول والوزن.

7- اللياقة الطبية الجيدة.

الطلبات:

1- السيرة الذاتية.

2- بطاقة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل.

3- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

4- شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي أعلى موضح فيه المعدل الإجمالي - المعدل التراكمي (السجل الدراسي).

5- إرفاق معادلة من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

7- إرفاق ما يثبت درجة اختبار (STEP) من قياس.

ملاحظة:

- بعد اجتياز الفحص الطبي يطلب من المرشحة، برنت من موقع (ابشر) يوضح خلو المتقدمة من المخالفات المرورية أو أي رسوم أو التزامات مالية أخرى.

موعد التقديم:

- التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/07م وحتى اكتمال العدد المطلوب.