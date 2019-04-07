شاهد: الفنانة أنغام وزوجها غزل ورومانسية على العلن في حفل الموريكس

تبادلت الفنانة انغام وزوجها الملحن أحمد إبراهيم وصلات من الغزل المتقطع خلال حفل توزيع جوائز الموريكس في نسخته الـ19 حضور نجوم الفن في الوطن العربي.

وأقيم مساء أمس السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، وتخلله توزيع 38 جائزة مختلفة على نجوم الفن في لبنان والشرق الأوسط.

وظهرت المطربة أنغام، مع زوجها الملحن الموسيقى أحمد إبراهيم، والذي بدأ بوصلة غزل وقبلات ورسائل شكر متبادلة أثناء فعاليات تتويجها بجائزة "الموريكس دور" كأفضل مطربة عربية لعام 2019 بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".

وجهت المطربة أنغام، رسالة شكر إلى زوجها الموزع أحمد إبراهيم، بعد فوزها بجائزة "الموريكس دور"، قائلة: "اسمحوا لي أن أوجه الشكر لحد غالى جدا على قلبي، هو مش بس زوجي وحبيبي ولكن وقف جنبي أحمد إبراهيم في ألبومي الأخير وقفة كبيرة جدا للظهور بشكل محترم".

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وكان قد تغزل الموزع أحمد إبراهيم في زوجته المطربة أنغام قبل تتويجها بالجائزة: قائلاً:"أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها دا كله محتاجة ألف جائزة، فمبروك عليهم هما أنغام، ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويا رب ابقى وش الخير عليها دائماً كدا"، سرعان ما أهدته المطربة أنغام زوجها قبلة على وصفه لها وكلامه عن ألبومها.

يذكر أن المطربة أنغام قد أحييت حفلين مؤخراً الأول في الكويت بعد طرح ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" مباشرة، والثاني بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، وغنت فيه أغاني ألبومها الجديد.