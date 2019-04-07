السعودية الان : حملة للمطالبة بإسقاط نظام الولاية على المرأة في المملكة

من اخبار السعودية الان حيث أطلقت مجموعة من الناشطات والحقوقيات ونساء سعوديات، حملة للمطالبة بإلغاء نظام الولاية على المرأة في المملكة العربية السعودية.

وغرد المشاركون في الحملة على وسم #نطالب_اسقاط_الولايه998، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر نظام الولاية النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية ولا يحدد سن رشد قانوني لهن، مقيداً بذلك حقوقهن في العمل والسفر والتنقل وكذلك التعليم والصحة، والإقامة وتأجير السكن في حقوقهن بالمنشآت الحكومة والخاصة.

ويقيد نظام الولاية حريتهن في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهن وأبرزها الزواج.