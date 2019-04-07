سبب وفاة الفنان اسماعيل محمود في مصر - شاهد

كشفت مصادر إعلامية مصرية، يوم الأحد، عن حقيقة الأخبار المتداولة حول وفاة الفنان المصري الشهير إسماعيل محمود في الاسكندرية.

وأكدت المصادر أن الفنان إسماعيل محمود توفي اليوم إثر وعكة صحية مفاجئة آلمت به.

ومن المقرر أن تخرج جنازة الفنان اسماعيل محمود بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية، والعزاء أيضا بذات المكان. وفق جريدة الوفد.

وفي سياقٍ متصل، نعى الفنان جمال عبد الناصر، الراحل إسماعيل محمود بعد أن تلقى خبر وفاته صباح اليوم الأحد 7 أبريل.

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ونشر جمال عبد الناصر صورة إسماعيل محمود عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب: "ورحل الفنان إسماعيل محمود فى هدوء ..اللهم تغمده برحمتك وغفرانك وأسكنه جناتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد "إسماعيل محمود" بالإسكندرية-مصر. تحول من دراسة القانون إلى معهد الفنون المسرحية لدراسة الدراما. بدأ "إسماعيل" التمثيل عندما اشترك في برنامج للأطفال عندما كان صغيرا.