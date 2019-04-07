شاهد: تعليق ناري من ياسمين الخطيب بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز

أعربت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن سعادتها بعد الهزيمة القاسية التي لحقت بالنادي الأهلي أمام خصمه صن داونز الجنوب إفريقي.

شاركت الخطيب مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك يحتوي على مشهد للفنان الراحل عادل أدهم من فيلم الفرن، جاء مضمونه وهو يقول: "كام دول ياض"، مشيرًا بأصابع يده الخمسة، في إشارة منها إلى الخمسة أهداف التي تلقاها الأهلي في مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

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وعلقت ياسمين الخطيب على الفيديو الذي شاركته، قائلة: "هي الحفلة دي مش هاتخلص ولا إيه»، وضمنت التعليق برموز الضحكات على الفيديو.

ويشار إلى أن النادي الأهلي تلقى هزيمة قاسية بخمسة أهداف نظيفة أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويعرف عن ياسمين الخطيب حبها وانتماؤها لنادي الزمالك، حسب صدى البلد.