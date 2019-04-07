زيادة رواتب المعلمين والمعاشات في الموازنة الجديدة بداية من يوليو القادم

أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة رواتب المعلمين في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2019-2020 وتشمل هذه الزيادة كلا من المرتبات والمعاشات والتي سوف يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو القادم، حيث صرح عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري النائب طلعت خليل بأن #رواتب_المعلمين قد وصل قيمتها في الميزانية الجديدة إلى 64 مليار و 959 مليون جنيه مصري، مع العلم أن المجلس طالب بزيادة رواتب المعلمين إلى 23 مليار جنيه أضافي خلال هذه الموازنة ولكن الأنفاق متزايد والموارد محدودة إلى حد ما.

تعرف على نسبة الزيادة في رواتب المعلمين والمعاشات

قد صرح مصدر مسئول لـ جريدة الجمهورية بأن الزيادة سوف تشمل رواتب المعلمين العاملين والمعاشات، فسوف تكون نسبة زيادة المعاشات حوالي 10% وذلك بداية من شهر يوليو القادم وذلك وفقا لتصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي، والجدير بالذكر أنه توجد زيادة سنوية لأصحاب المعاشات قد اعتمدتها الحكومة وبالتالي سوف تكون ضمن الموازنة العامة للدولة، والتي تسير وفقا لأوامر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبالفعل قد قدم بعض النواب في البرلمان المصري طلب بزيادة إضافية لمرتبات المعاشات وذلك لمراعاة ظروفهم المادية وغلاء المعيشة.

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رواتب المعلمين وفقا لـ الموازنة الجديدة

كما ذكرنا من قبل بأن القيمة الإجمالية لـ رواتب المعلمين خلال الميزانية الجديدة سوف تكون 64 مليار و959 مليون و488 ألفا و579 جنيه، حيث أشار النائب البرلماني طلعت خليل بأن مقدار هذا المبلغ لا يكفي وأنه يطالب بزيادة أخرى لمرتبات المعلمين تصل إلى 23 مليار جنيه، حيث أن هذا المبلغ ضئيل ولا يكفي مطالب المعلمين.

كما صرح ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن مرتبات العاملين بالدولة سوف تزداد بنسبة 11% والتي تساوي 266 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت الأجور العام الماضي حوالي 240 مليار جنيه، وكان هذا التصريح خلال حواره في برنامج نظرة والذي يذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق.

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