حقيقة وفاة الفنان الليبي ايمن الاعتر جراء حادث سير في الاردن - شاهد

تداول نشطاء ومدونون ومواقع اخبارية ليبية، يوم الاحد، خبرا عاجلا يفيد في وفاة الفنان الليبي الشاب ايمن الاعتر، جراء حادث سير أليم في الاردن.

ونقلت صفحة عبر "فيسبوك" عن مصادر لم تسمها أن الفنان الشاب ايمن الاعتر توفي في حادث السير المؤسف الذي وقع في العاصمة الاردنية عمان.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الفنان ايمن الاعتر عدم صحة هذه الانباء، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بمكروه.

ولاحقا كتب الفنان ايمن الاعتر عبر فيسبوك : "‏الخبر مجرد إشاعة. ‏ربي يهدي.‏وشكراً هلبا لكل حد سأل".

أيمن الأعتر، مغني ليبي. ولد في طرابلس. الأعتر كان الفائز في دورة 2004 من سوبر ستار 2، النسخة العربية من برنامج بوب آيدول، وقد سبق أن فاز بالمرتبة الاولى في النسخة الأولى من مهرجان الأغنية الليبية 2001 بأغنية ثم شارك مشاركة شرفية خارج المسابقة في النسخة الثانية من نفس المهرجان 2002 بأغنية