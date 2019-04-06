أول ظهور للداعية الإماراتي بعد شائعة وفاته

تناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورة للداعية الاماراتي وسيم يوسف، قال عنها نشطاء أنها حديثة التصوير، وتحديدا بعد انتشار نبأ وفاته.

وتحدثت مواقع التواصل الاجتماعي أن الداعية الإماراتي وسيم يوسف قد نُقل إلى أحد المستشفيات عقب الحادث، حيث وضع في غرفة العناية المركزة قبل أن يدخل في حالة غيبوبة قبل أن يتوفى بالمستشفى.

وذكرت صحيفة "دروازة" الكويتية، الداعية الراحل وافته المنية بعد دخوله في غيبوبة منذ ساعات فجر اليوم إثر الحادث الأليم، ووسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن.