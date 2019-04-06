حقيقة وفاة الفنانة قمر في حادث سير

تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الفنانة اللبنانية قمر؛ إثر حادث سير وقع صباح اليوم في العاصمة بيروت، لكن مصادر عائلية نفت الخبر جملة وتفصيلًا.

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "حملة فرعون"، بوستر جديد للفيلم تتصدره الفنانة اللبنانية قمر، والتي تقدم دور "راما"، خلال هذا العمل، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إنتاج محمد السبكي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون"، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته. وفق "الشروق"

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني، كما أنضم النجم جان كلود فاندام، وبيج رامي، وكرم جابر.