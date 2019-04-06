تراند اليوم : PDF – نتيجة تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2019

الخليج 365 – مصر

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتيجة التظلمات على مسابقة العقود الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للعام 2019 .

وأكد المسؤول أن النتائج على وشك الظهور والإعلان على موقع المسابقة، وأنه قد تم استقبال الفائزين بالمسابقة وتوقيع العقود معهم، كما تم استلامهم للعمل فور استكمال مسوغات التعيين في الأول من أبريل 2019.

ويمكن معرفة نتيجة تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2019 بالرقم القومي بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد المحدد لإعلان نتائج المسابقة الأخيرة، حيث تقرر أعلان أسماء الناجحين والمقبولين بعد فحص التظلمات خلال ساعات.

رابط نتيجة تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2019 من هنا