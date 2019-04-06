تراند اليوم : كم باقي على رمضان ٢٠١٩ – كم باقي على رمضان...

الخليج 365 – السعودية

يتسائل الكثير من المسلمين حول العالم عن الموعد الرسمي لبدء شهر رمضان المبارك للعام 2019 / 1440 ، لاستعداد الجيد لبدء شهر الطاعة والمغفرة والعتق من النار .

وطبقا للحسابات الفلكية الدقيقة والصحيحة شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة حيث سيتعذر فى ليلة الشك رؤية هلال رمضان حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو 2019.

وعليه سيكون أول أيام رمضان 2019 فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومعظم دول العالم هو يوم الاثنين 6 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية شهر رمضان القادم سيكون 29 يوما فقط وأخر أيامه هو يوم الاثنين 3 يونيو.

وبهذا يكون باقي على رمضان 1440 هو 29 يوماً .