تراند اليوم : وفاة حسن العلوي هل هو صحيح ؟!

الخليج 365 – العراق

نفى المفكر العراقي حسن العلوي الاخبار المتداولة عن وفاته ، مؤكداً أنه بصحة جيدة وعلى قيد الحياة .

وأكد العلوي خلال مقطع صوتي أن جميع ما يتم تداوله من أخبار تتعلق عن وفاته عارية عن الصحة ، داعياً جميع وسائل الاعلام بضرورة توخي الحذر في نقل هكذا أخبار والرجوع لمصدرها الأولي.

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هذا وقد تداولت العديد من الصفحات الاخبارية العراقية ، الخميس الماضي انباء تتحدث عن وفاة المفكر العراقي حسن العلوي، الأمر الذي شكل ضجة اعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حقيقة هذه الأنباء .

حسن نوري سلمان العلوي هو مفكر عراقي مسلم شيعي المذهب ولد في عام 1936، بمنطقة كرادة مريم، وتسمى المنطقة الخضراء حاليا. وهو اليوم نائب بالبرلمان العراقي ويتزعم الكتلة الشيعية التي تضم أربعين نائبا.

ولد في بغداد عام 1936 في كرادة مريم حي العباسية ما بين المجلس الوطني العراقي والقصر الجمهوري في المنطقة الخضراء حاليا ضمن عائلة فقيرة ومتعلمة تملك مكتبة ضخمة غنية بكتب التراث والفقه واللغة والتاريخ والتي تعود إلى جده السيد سليمان فقيه الكرادة وإمامها.تخرج من كلية الآداب في جامعة بغداد وكان أحد اساتذته في الجامعة عالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي.